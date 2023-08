Témoignage : à 7 ans, elle sauve sa mère

Cette histoire, il n’y a que Lahna, sept ans et demi, qui peut nous l’a raconté. Car sa maman, elle, ne s'est réveillée qu’à l’arrivée des pompiers. À l’autre bout du fil ce jour-là, le caporal Florian Bouvet. Lahna lui explique que sa mère, qui a fait un malaise, ne se réveille pas. Ensuite, le pompier lui demande de mettre sa maman sur le dos puis sur le côté pour qu’elle ne reste pas sur le ventre. Le caporal Bouvet demande alors à Lahna d’aller chercher de l’aide. Elle sort de la maison, mais le portail électrique est fermé. La petite fille se faufile et court vers les premières maisons. C’est l’après-midi mais par un heureux hasard, une femme qu’elle ne connaissait pas va lui ouvrir. Elle est infirmière et c’est elle qui va prendre le relais jusqu’à l’arrivée des pompiers. "Je suis fière d’avoir sauvé ma maman. Maintenant, je suis une superhéroïne", confie-t-elle. D’autant que Lahna connaissait aussi son adresse, ce qui a permis aux pompiers d’arriver encore plus vite. TF1 | Reportage S. Pinatel, A. Pocry