Témoignage : des policiers menacés de mort

"Je suis vidée. Je n'arrive pas à y croire. Je ne pensais pas que ça allait m'atteindre autant", raconte Élodie, agent de police. Des mois après les faits, le traumatisme est toujours bien présent. Pour elle et Romain, son compagnon, il est impossible d'oublier les menaces de mort, la tentative d'agression, l'effraction de leur domicile dont ils ont été victimes. "Je me suis dit, je vais mourir. C'est la première fois de toute ma vie entière que je me suis dit ça", confie-t-elle. Devant eux, le brassard et le képi auxquels ce couple de policiers reste envers et contre tous très attaché. Tout débute lors d'une banale patrouille lorsque Romain interpelle un individu en possession de stupéfiant. Le commencement de représailles est d'une mauvaise histoire. Il dit avoir été suivi quand il a dû quitter son travail et que les dealers ont aussi sa plaque d'immatriculation. Des menaces de mort, des insultes et des adresses de policiers ont été divulguées dans les cités comme le montrent les images dans la vidéo en tête de cet article à Châtenay-Malabry. Mais pour Romain et Élodie, les choses sont encore allées plus loin. Aujourd'hui, ce couple de policiers dont les prénoms ont été changés a dû déménager. Ils sont tout deux en arrêt-maladie. Ils aspirent à oublier les menaces et pouvoir remettre leur uniforme auquel ils n'ont pas cessé de croire. "J'aime énormément mon métier. J'en suis fier", rassure Romain dans le 20H de TF1. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings