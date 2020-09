Témoignage exclusif de celui qui a pourchassé l'auteur présumé de l'attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo

"Je voulais être un héros. Au final, je me suis retrouvé derrière les barreaux". Vendredi, il a d'abord été considéré comme un complice présumé du terroriste. Yousseff, 33 ans, passait juste à côté des anciens locaux de Charlie Hebdo. Il a décidé de suivre l'assaillant jusque dans le métro, lui a même parlé pour tenter de l'arrêter. Il nous accorde ce soir son témoignage en exclusivité.