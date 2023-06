Témoignage : Henri a affronté l'assaillant

Il a affronté l'assaillant, mais refuse le qualificatif que tous lui prêtent depuis 24 heures. "Il ne faut pas me traiter en héros national, parce que j'ai agit comme tous les Français auraient et devraient agir", dit-il. Henri se trouvait à Annecy dans le cadre d'un pèlerinage. Il marchait par hasard dans le parc quand l'assaillant a surgi. Henri avait agi avec ce qu'il avait sous la main, un gros sac à dos de 20 kilos sur le dos et un autre de six kilos à la main. On ne réfléchit pas dans ces moments-là. À aucun moment, dit-il, le doute ne l'a paralysé. C'était une évidence pour lui, il n'y a pas eu deux secondes d'hésitation. Étudiant en philosophie, catholique pratiquant, Henri a été le premier à faire face à l'assaillant. "J'ai eu peur pour ma vie, c'est quelque chose de normal", raconte-t-il. Henri a détaillé son récit auprès des enquêteurs pendant trois heures. Son rôle aura été crucial, jusqu'à ce que l'agresseur soit intercepté par les forces de l'ordre. Cette après-midi du 9 juin, depuis Annecy, Henri a rencontré Emmanuel Macron. TF1 | Reportage F. X. Ménage, F. Moncelle, S. Roland