Témoignage : la journaliste russe qui défie Poutine

En direct sur une chaîne de télévision pro-Kremlin, son intrusion a donné une voix aux dissidents russes. Son message : "Non à la guerre ! Ne croyez pas à la propagande. On vous ment ici". Aujourd'hui réfugiée en France, la journaliste dit ne rien regretter, bien qu'elle soit rejetée par toute une partie de sa famille, qui la qualifie de traître à la Nation. "En brandissant la pancarte, je me disais que ça me coûterait deux ou trois ans de prison. Mais ils ont préféré prendre leur temps. Ils m'ont retiré la garde de mes enfants, ils ont fait durer le procès. Et c'est pour cela que j'ai pu m'enfuir", raconte Marina Ovsiannikova. L'été dernier, elle récidive. Au beau milieu de son procès, elle accuse directement Vladimir Poutine d'assassiner des enfants ukrainiens. Assignée à résidence, elle risque alors dix ans de prison. En octobre dernier, elle décide de s'enfuir clandestinement avec l'aide de Reporters sans frontières. Depuis son geste, Facebook et Instagram sont censurés en Russie et les opposants arrêtés. Une centaine de journalistes ont fui le pays. TF1 | Reportage B. Christal, I. Zabala