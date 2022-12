Témoignage : sauter par la fenêtre pour sauver sa vie

Rachid, un rescapé, s'est livré sur ce qu'il a vécu pendant le violent incendie qui s'est déclaré dans la nuit du jeudi. Il révèle qu'il pouvait apercevoir la fumée qui est entrée par la porte d'entrée. "Tout le salon était plein de fumée" poursuit-il. Habitant au premier étage, il confie avoir jeté un matelas, puis après, il a commencé à descendre les petits. Sa fille révèle que passer depuis la fenêtre n'a pas été compliqué car on lui a rattrapé. "Après, on y est tous sortis", affirme Rachid. "Quand je suis allé vers la porte principale, là, c'était des flammes immenses". "Il y a ceux qui criaient fort dans le balcon, c'est sûr que pour eux les minutes étaient devenues une journée", "j'en ai vu quelques-uns qui ont sauté, ça va me marquer à vie", a-t-il continué. TF1 | Reportage C. Chevreton, E. Fourny