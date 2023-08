Témoignage : un médecin de 79 ans agressé

Il a repris ses consultations dès le lendemain de son agression. Choqué psychologiquement et blessé physiquement, le médecin a sept points de sutures au visage, une plaie à la main et plusieurs contusions sur le corps. Le mardi 8 août, le docteur Olivier a été sauvagement agressé, dans un quartier du centre-ville de Nice. Mandaté par une société qui travaille pour la sécurité sociale, il se rend au domicile d'un homme pour contrôler son arrêt maladie. La réaction de l'ouvrier de 45 ans est d'une extrême violence, il insulte le médecin et le roue de coups, comme en témoigne une photo de son visage, tuméfié. Depuis son agression, le téléphone n'arrête pas de sonner au cabinet du médecin. Des appels de ses patients inquiets de son état. En 50 ans de carrière, c'est la première fois qu'il subit une agression physique. À 79 ans, il n'entend pas pour autant arrêter son métier, même s'il sera désormais beaucoup plus prudent lors de ses visites à domicile. Le médecin a porté plainte. Son agresseur présumé a été arrêté et placé en garde à vue. En France en 2022, il y a eu plus de 1 200 faits de violence déclarés sur des médecins. Un chiffre en constante hausse depuis 20 ans. TF1 | Reportage V. Capus, D. Laborde