Témoignages : braqués pour une poignée d'euros

Kidnappé devant sa boulangerie à Creil (Oise), torturé puis dépouillé, il y a deux mois, ce boulanger que nous avons rencontré a connu l'enfer. Le 16 mai 2023, au petit matin, il est amené par au moins quatre hommes cagoulés à l'intérieur du magasin. Sur les images de vidéosurveillance, on le voit menacé, pendant que les agresseurs vident la caisse jusqu'aux derniers centimes. Des cartes bleues et une somme de 3 000 euros ont été aussi dérobées. Quelques jours après son agression, il avait accepté de témoigner, encore marqué par la violence des coups. Ses agresseurs sont toujours recherchés. Aujourd'hui, la boulangerie est en vente. L'ancien gérant souhaite déménager. Il a aussi une certitude, il ne travaillera plus avec de l'argent liquide. Les boulangeries, les bureaux de tabac dans lesquels l'argent liquide circule beaucoup sont particulièrement touchés par ces cambriolages et braquages. Dans la région nantaise, par exemple, nous avions rencontré, il y a six mois, des buralistes victimes de voitures bélier, à bout de nerfs, et des habitants inquiets pour leurs commerces de proximité. Face à la recrudescence de ces phénomènes, comment les petits commerces se protègent-ils ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage I. Bornacin, L. Gorgibus, D. Pires