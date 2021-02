Témoignages : les malades du Covid long

Monter des escaliers, Céline le faisait sans réfléchir il y a quelques mois. Aujourd'hui, c'est une épreuve pour elle. Il y a quasiment un an, Céline Castera est diagnostiquée positive au Covid-19. Depuis ce jour, par vagues parfois très violentes, cette jeune femme de 39 ans continue d'en ressentir les symptômes. Des difficultés qui l'empêchent de travailler. Le Covid long, c'est souvent cette fatigue intense, des difficultés respiratoires et cardiaques, et parfois le goût et l'odorat qui ne reviennent pas. Au bout d'un mois, ils seraient encore 20% de patients covid à avoir des symptômes, au bout de trois mois, 10% n'en sont toujours pas délivrés. Anna a été testée positive il y a onze mois. À seulement 28 ans, son dossier médical est déjà très fourni. Aujourd'hui suivie dans l'un des rares services spécialisés, Anna n'a pas toujours rencontré des médecins compréhensifs. Sur sa maladie, on lui aura tout dit. Cette maquilleuse a elle aussi dû arrêter de travailler et vit désormais des minima sociaux. Pour tous ces patients, la bataille continue et ils souhaitent que le Covid long soit reconnu comme une affection longue durée. Ce qui permettrait dans certains cas une prise en charge des soins à 100%.