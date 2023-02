Température polaire : moins 43 degrés aux États-Unis

Il est déjà connu pour être l'un des points les plus froids des États-Unis, mais le Mount Washington dans le New Hampshire (États-Unis) a connu des vents à plus de 200 kilomètres heures. Une température à moins 43 degrés, soit moins 77 en ressenti, record battu. Une température proche de ce qui peut y avoir sur Mars. Les employés de la base météorologique située sur cette montagne peuvent en témoigner. Mais pas besoin d’être à 1 900 mètres d’altitude pour ressentir ce froid polaire venu du Canada. L’alerte météo dans le Nord-Est concerne 20 millions d’Américains à qui il est conseillé de limiter les déplacements à l’extérieur. Moins 40 degrés ce vendredi soir par exemple à Boston. Plusieurs villes comme New-York, Buffalo, ou Portland dans le Maine ont activé leurs plans d’urgence en faveur des sans-abris. Mais certains préfèrent ne pas quitter leur tante, malgré les moins 40 degrés. Regarder ici, dans la capitale Washington, emblématique bassin situé entre le mémorial Lincoln et le Washington monument est gelée. Il faut dire qu’il a fait ici jusqu’à moins douze degrés. Mais cette vague de froid polaire devrait être expresse moins de 36 heures, car dès ce samedi après-midi, l’alerte météo devrait être levée pour la plupart des États du Nord-Est. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon