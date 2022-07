Températures élevées : les glaciers contraints à la fermeture

Au cœur de l'été, ils chaussent les skis, mais sous la fine pellicule de glace, le doute s'installe. À 3 400 mètres d'altitude, le plaisir de la glisse n'était plus ce qu'il était. "On est face un peu à des parties avec de la glace, d'autres avec de la neige complètement fondue voire des ruisseaux et des crevasses", regrette un skieur. Dans la vidéo en tête de cet article, vous admirez à quoi ressemblaient les skis d'été en France, il y a bientôt 25 ans. En plein mois d'août, c'est la ruée sur les pentes enneigées et les terrasses. Ce dimanche, les Deux Alpes affichent 34°C en station, 6°C sur le glacier. Ce dernier a perdu 45 mètres d'épaisseur en 20 ans. Et l'évolution questionne même les skieurs les plus motivés. Le glacier pourrait d'ailleurs fermer dès la mi-juillet. Une fin de saison prématurée pour les skis d'été déjà compromis à l'Alpe d'Huez, à Val-d'Isère, et à Tignes. Depuis trois décennies, la fonte des glaces ne cesse de s'accélérer, comme l'explique Emmanuel Le Meur, glaciologue à l'Institut des géosciences de l'environnement. Il n'y a qu'à voir la Mer des glaces et ses dizaines de mètres de neige en 1933, réduit à une petite étendue en 2009, et quasi inexistante, dix ans plus tard. La fonte des glaciers est un marqueur implacable du réchauffement climatique. TF1 | Reportage M. Croccel, C. Buisine, É. Nappi