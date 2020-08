Températures : le match Nord-Sud

Ce vendredi soir, la vigilance s'étend et s'accentue même. 53 départements sont placés en alerte orange tandis que neuf autres, notamment une grande partie de l'Île-de-France, l'Eure et la Seine-Maritime, ont basculé en rouge. Par endroits, le mercure s'est affolé, donnant à la Bretagne des airs de Corse. Nos correspondants à Rennes et à Ajaccio en ont perdu le nord.