Températures négatives : le froid s'installe

Il faisait -3 degrés ce dimanche matin en région parisienne, il n’y a pas de quoi effrayer les habitués de la course du Père Noël, ils étaient quand même plus de 3 000 sur la ligne de départ. Loin de cette frénésie, en Franche-Comté, au lac du Malsaucy, les températures étaient glaciales, -6 degrés ce matin. Dans le territoire de Belfort, les températures sont restées négatives toute la journée. Sur le marché de Noël à Giromagny, il a fallu sortir les braseros. En Vendée, il fait moins froid, mais la neige a surpris les habitants de Montaigu à leur réveil. Il était impossible de résister à une bataille de boules-de-neige. En Normandie aussi, la neige a tenu. Pour le plus grand bonheur de Sweety et sa maîtresse. Avec deux degrés, au plus fort de la journée, mieux valait marcher avec précaution sur les trottoirs verglacés, on y avait perdu l’habitude. Plus étonnant encore, vous verrez des images de plage enneigée sur la Côte normande. Cette vague de froid devrait se prolonger encore quelques jours. TF1 | Reportage C. Bayle, M. Dupont