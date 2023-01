Températures record : tous à l'eau !

Sur une image, on aperçoit une grande foule se dirigeant vers la mer. C'est la grande fête à Anglet, ce midi du premier janvier 2023. L'océan est à quatorze degrés, la combinaison n'est donc pas de rigueur. Il fait deux degrés de plus qu'en 2021. À Dunkerque, la mer du Nord aussi est moins froide. Mais pour mettre l'ambiance, les Dunkerquois savent faire, chacun est déguisé pour plonger. Pour eux, c'est un premier janvier sous forme d'entraînement, avant le carnaval dans un mois. Encore un peu plus froid au nord, les Néerlandais jouent l'unité dans le bonnet de Noël. À Rome, c'est plutôt le slip de bain. Dans ce lac en Allemagne, le thermomètre annonce six degrés. Enfin, une température de saison. Mais quel est alors le bénéfice de ces baignades givrées ? Selon une habitante que l'on a interviewée : "Lorsque vous sortez de l'eau, vous avez l'impression de ressentir les hormones du bonheur", et manifestement dans ce cas, ces Américains de Boston sont heureux. TF1 | Reportage Y. Hovine, S. Deshaies, Y. Chambon