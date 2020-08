Températures records : la France suffoque

Après avoir quitté la région parisienne, nos reporters sont arrivés à Loiret, un département très touché par la sécheresse et les températures extrêmes. À l'heure du déjeuner, les terrasses au soleil étaient désespérément vides. En cause, le thermomètre affichait 39°C. Deux personnes étaient tout de même assez courageuses pour venir pique-niquer au bord de la Loire, qui souffre aussi de cette chaleur étouffante. Comme le fleuve, les arbres sont également des victimes de la sécheresse. Notre équipe a ensuite suivi deux agents forestiers dans le département voisin, le Cher. Ils étaient dépités de voir un grand arbre mourant dans la forêt de Vierzon. Puis, nos reporters ont rencontré une cultivatrice de céréales, qui, d'habitude, emprunte un chemin de terre au calme à travers ses épis de maïs. Mais cette été, la sécheresse les a tellement affaiblis qu'elle ne peut plus venir dans le champs de maïs sans avoir le coeur serré. L'agriculture a une chance d'avoir creusé une réserve d'eau qui l'aide à irriguer. Pourtant, la sécheresse rendra les prochaines récoltes très difficiles. Elles prévoient moitié moins de rendement cette année.