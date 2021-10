Tempête Alex : des cérémonies d'hommage aux victimes dans la vallée de la Roya

Le ciel était clément ce samedi matin au-dessus de la petite chapelle de Vievola et des habitants de la vallée de la Roya. Entre 400 et 500 personnes sont venues assister à la messe donnée en hommage aux 18 victimes de la tempête Alex. C'est un moment de recueillement rempli d'émotions. "On le doit à ceux qui ont disparu et à ceux qui ont tout perdu", lance un passant. Parmi l'assistance, il y a une famille endeuillée. Celle du berger de Tende Paul Giordano emporté par la furie de la Roya il y a un an en pleine nuit. "Je tournerai la page quand je serai au ciel avec lui. On ne peut pas tourner une page", confie le père très ému. Pour honorer sa mémoire, une statue du berger disparu a été dévoilée et applaudie durant de longues minutes. Le traumatisme de cette tempête dévastatrice est toujours bien présent comme les dégâts dans cette vallée en reconduction. Un endroit où des maisons et des routes ont été arrachées, et où le quotidien des habitants est loin d'être redevenu normal.