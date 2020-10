Tempête Alex : le ravitaillement continue à Breil-sur-Roya

À Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes), les ponts et les routes ont été coupés après le passage de la tempête Alex. Depuis la catastrophe, des héliports sont déployés en grand nombre pour rejoindre les communes isolées. Les moyens ferroviaires sont également sollicités pour assurer le ravitaillement. Ce dimanche après-midi, un wagon a pu transporter 20 tonnes de marchandises d'un coup. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.