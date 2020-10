Tempête Alex : les conséquences des pluies en Italie

En Italie, la protection civile a annoncé avoir retrouvé samedi soir 21 des 22 personnes portées disparues après le passage de la tempête Alex. Bloqués près du col de Tende par des inondations et des glissements de terrains, les naufragés ont été mis à l'abri en France, avant d'être évacués par hélicoptère. Dans la nuit du vendredi à samedi, des torrents d'eau et de boues ont tout balayé sur leur passage. Le bilan pour l'heure fait état de deux morts.