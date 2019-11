Tempête Amélie : des vents violents s'abattent sur les côtes bretonnes et normandes

La tempête Amélie devrait s'abattre sur la côte atlantique dans la nuit du 2 novembre 2011 avec des rafales allant jusqu'à 140 km/h. A Brest, l'intensité du vent se fait déjà ressentir dans la matinée mais pas de quoi affoler les habitants. Plus au nord, dans la Manche, certains n'hésitent pas à braver la météo pour profiter du spectacle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.