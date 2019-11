Tempête Amélie: la ville de Marignane s'est transformée en torrent

Après le passage de la tempête Amélie dans la nuit du 2 novembre 2019, on attendait les dégâts sur la côte atlantique mais c'est dans le sud-est que les photos sont les plus impressionnantes. Marignane, une ville près de Marseille, a été durement touchée par les orages. En deux heures, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluies. Très vite, les rues se sont transformées en ruisseau, prenant de court les habitants. Une soixantaine de personnes ont dû être évacuées autour de l'étang de Berre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.