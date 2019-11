Tempête Amélie : quatre départements toujours en vigilance orange

Dernièrement, la tempête Amélie a ravagé plusieurs régions du pays. Bien qu'elle prenne la direction de la Belgique en ce 3 novembre 2019, la prudence est toujours de mise. D'ailleurs, Météo France a placé en vigilance orange quatre départements : le Cantal, l'Allier, le Puy-de-Dôme et la Corse. En effet, des rafales jusqu'à 120 km/h vont se former sur le massif central de l'Auvergne. Une forte pluviométrie est également prévue après le passage de la tempête Amélie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.