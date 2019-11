Tempête Amélie : un pic à 163 km/h au Cap Ferret

La tempête Amélie est arrivée sur le littoral atlantique dans la soirée du 2 novembre 2019. Les vents y ont soufflé très fort avec une vitesse maximale de 163 km/h au Cap Ferret. Au large de ce dernier, des sauveteurs sont intervenus dans la matinée du 3 novembre 2019 pour secourir un voilier en détresse. A Biarritz, le célèbre rocher de la Vierge a été secoué par des vagues de plus de cinq mètres de hauteur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.