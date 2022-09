Tempête au Canada : destructions et coupures de courant

Face à la violence du vent et la force des vagues, une maison a fini par céder. Après les Antilles, c'est au tour du Canada. Depuis samedi, l'ouragan Fiona frappe la Nouvelle-Écosse et ses provinces voisines. Ici, 500 000 foyers sont privés d'électricité, les dégâts matériels sont considérables, et une femme est portée disparue. Le Premier ministre canadien a décidé d'envoyer l'armée pour aider les sinistrés. : "Je sais que ce sont des moments extrêmement difficiles pour bien de gens qui voient leurs maisons, leurs propriétés détruites. Nous allons continuer d'être là pour eux", déclare Justin Trudeau. Dans le village de Channel-Port-aux-Basques, les habitants sont terrifiés et sommés de rester à l'abri. Ici, la mer a tout dévasté, comme le montre cette vidéo enregistrée par une caméra de télésurveillance. On y voit l'arrivée de Fiona sur la côte-Est canadienne. Des maisons sont emportées par les flots, et partout, des débris jonchent les rues. À l'intérieur des terres, dans les villes, d'immenses arbres sont couchés sur le sol. Des lignes électriques sont aussi détruites. Fiona, rétrogradée en tempête tropicale, se dirige en ce moment vers l'est du Québec. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, T. Vartanian