Tempête Bella : cinq départements en alerte

Ce dimanche, le vent a fortement soufflé sur le nord-ouest du pays. Pour les promeneurs des côtes de la Manche, aux premières loges pour admirer une mer déchaînée, la tempête Bella porte bien son nom. "C'est surprenant et agréable à regarder, on se sent tout petit", confie l'un d'entre eux. Quelques-uns sont même venus exprès pour voir le spectacle. Des vents jusqu'à 120 km/h sur littoral ont été enregistrés. De quoi émerveiller les passionnés. Le temps est d'ailleurs encore supportable pour sortir prendre des photos. Mais la tempête n'a pas fait que des heureux. A quelques kilomètres du littoral, à Sainte-Croix-Hague, une centaine de foyers sont privés d'électricité. Partout dans l'Hexagone, 18 000 foyers sont privés d'électricité. Pour les habitants du Finistère, la nuit a été agitée. Les toits et les mobiliers de jardin se sont envolés. La tempête a gagné l'Île-de-France dans la matinée. Au sommet de la Tour Eiffel, des rafales à 146 km/h ont été enregistrées.