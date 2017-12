La tempête Carmen traversera la France à partir du 1er janvier 2018

La météo sera quelque peu chahutée pour le Nouvel An en France. A partir de cette nuit et jusqu'à demain, lundi 1er janvier 2017, le vent se renforcera sous l'influence de la tempête Carmen. Celle-ci est actuellement en train de se former sur le Sud-Ouest de l'Angleterre et se décalera vers le Nord de la France dès lundi matin à 6h. D'importantes pluies et de violentes rafales de vent sont attendues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.