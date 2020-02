Tempête Ciara : des vents violents attendus sur le littoral nord

Le nord du pays s'apprête à accueillir la tempête Ciara. De la Bretagne à l'Alsace, en passant par la Normandie, 35 départements sont concernés. Après avoir frappé les côtes britanniques, la tempête gagne le littoral français avec des rafales pouvant aller jusqu'à 160 km/h. A Cherbourg, les liaisons maritimes avec l'Angleterre sont perturbées et tous les bateaux sont rentrés au port. Les vents devraient encore se renforcer en fin de journée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.