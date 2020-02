Tempête Ciara : le point sur la situation

Avec l'arrivée de la tempête Ciara, il est d'ores et déjà déconseillé de prendre la mer. Certaines liaisons en ferry vers l'Angleterre seront suspendues au départ de Dieppe, par exemple. Ciara va sévir à partir de dimanche matin. Et elle se caractérisera par des pluies très localisées, mais surtout par de vents très forts, parfois à plus de 100 km/h. Ils souffleront par endroits plusieurs heures de suite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.