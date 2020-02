Tempête Ciara : l'intensité des vents inquiète les autorités

Sur le port de Cherbourg (Manche), le vent apporté par la tempête Ciara inquiète les autorités. Il souffle à 90 km/h mais pourrait rapidement atteindre les 140 km/h sur le littoral. Dans ces conditions, il est impossible de prendre le large, les bateaux restent bien à l'abri derrière la digue. Les vents vont également s'engouffrer à l'intérieur des terres sans perdre en intensité. Il est conseillé de réduire sa vitesse sur route et de faire attention aux éventuelles chutes d'objets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.