Tempête : dans le sillage de Diego

En Dordogne, vue du ciel, les dégâts sont visibles partout, lignes électriques arrachées, poteaux en béton cassés en deux. Un état des lieux indispensable pour envoyer les équipes d'intervention là où le réseau est plus endommagé. Au sol, plus de mille techniciens sont mobilisés depuis le début de la tempête Diego. En Dordogne, 1 500 foyers sont encore privés d'électricité ce samedi soir. En bout de ligne, des habitants parfois prévoyants. Des groupes électrogènes servent à fournir un peu de courant. Un système provisoire qui ne permet pas de chauffer toute la maison. Des câbles électriques ont été fragilisés comme à Joué-lès-Tours. Vendredi soir, un arbre est tombé sur une caténaire. Un TGV s'est emmêlé dans les branchages et a dû s'arrêter en pleine voie, impossible de repartir. 400 voyageurs ont changé de train. Ainsi, ils sont arrivés à destination avec 8 heures de retard. Les trains qui le suivaient ont aussi été stoppés sur la même ligne. Une situation imprévisible vécue aussi en Meurthe-et-Moselle. L'eau est montée en quelques heures, prenant de court la plupart des habitants. Dans certaines maisons, l'eau a tout envahi soulevant les tables et les canapés à 1m40 de hauteur. Il est tombé sur le village l'équivalent d'un mois de pluie et de neige en deux jours. De fortes précipitations ont aussi été constatées en montagne. Près de 50 cm de neige sont tombés en quelques heures en Savoie recouvrant les routes d'accès pour un mois d'avril. Câbles électriques arrachés, trains bloqués, inondations... La tempête Diego a causé des dégâts sur tout le territoire. TF1 | Reportage L. Romanens, C. Devaux, N. Forestier, C. Buisine