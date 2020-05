Tempête de grêle dans le Sud-Est : gros dégâts dans les cultures

De fortes intempéries ont pris par surprise les cultivateurs du Gard et du Vaucluse. Vendredi soir, des orages de grêle très localisés mais aussi extrêmement violents ont dévasté des cultures entières. C'est le cas notamment à Lirac dans le Gard où les vignerons ne reconnaissent plus leurs vignes. Après le gel de mars, la grêle est un nouveau coup dur pour eux.