Tempête de neige : 70 millions d'Américains bloqués à la maison

Il n’y a pas âmes qui vivent, en ce samedi matin, dans le centre de Boston. Les 700 000 habitants respectent la consigne de rester chez soi. Seuls résonnent les bruits des bourrasques et celui des déneigeuses. Et tous ces travailleurs qui œuvrent à rendre chaussées et trottoirs déserts praticables. Une visibilité faible. Le blizzard fait souffler un vent glacial qui pourrait atteindre 120 km/h. Et ces températures à moins quatre degrés, mais beaucoup encore en ressenti. La neige va tomber toute la journée. Le cumul va atteindre 70 centimètres en début de soirée dans le centre. Jusqu’à un mètre dans les environs. Les Bostoniens adaptent leur mode de déplacement. Mais ce phénomène, appelé bombe cyclonique, est très dangereux, rappellent les autorités. Déjà 100 000 foyers sans électricité dans le Massachusetts. L’aéroport a annulé 400 vols, 5 000 dans tout le Nord-Est. T F1 | Reportage A. Monnier, A. Ponsard