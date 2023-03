Tempête de neige en Californie

Certains Californiens n'avaient jamais vu des murs de neige qui atteignent plusieurs mètres de haut et un vent glacial : "ça, c'est ce à quoi sont confronté la plupart des gens ici à Crestline. Il y a environ deux mètres de neige." Il s'agit de la plus importante tempête hivernale qu'affronte la Californie depuis quarante ans. Certaines maisons sont complètement recouvertes de neige. Plusieurs milliers d'habitants sont toujours bloqués chez eux. Un homme a son épouse bloquée dans la montagne. Il essaie de la sortir de là le plus vite possible et c'est très stressant pour lui. Les routes sont impraticables et 100 000 foyers sont privés d'électricité. Dans les Nord de la Californie, certains appellent à l'aide, car la nourriture et les médicaments commencent à manquer. Les files d'attente s'allongent devant les rares magasins encore ouverts. Cette forte intempérie atténue la grave sécheresse qui touche La Californie depuis plusieurs mois. Une nouvelle tempête de neige est attendue dans les prochaines heures. TF1 | Reportage E. Spertino, N. Laurent