Tempête de neige géante en Amérique du Nord

En une nuit, il est tombé près de deux mètres de neige. Comme prévu, la première tempête hivernale s'est abattue sur la ville de Buffalo, à l'Est des États-Unis. L'état d'urgence a été déclarée, la visibilité est quasi nulle, et si les chasse-neige travaillent 24 heures sur 24, la prudence est de mise. "Il neige sans arrêt depuis 48 heures. On a rarement vu ça ici, c'est unique pour la ville", raconte un agent. Sur la route, les infrastructures sont paralysées et les accidents se multiplient. "C'est impossible de rouler. Quand on veut démarrer, ça glisse. Et vous voyez, tous les gens dérapent et se mettent dans le fossé", explique un automobiliste. Dans la ville, on est habitué à la neige, mais l'air glacé inférieur à 20 degrés aux normales de saison limite les sorties. Et ce n'est pas fini, le phénomène devrait durer tout le week-end et se déplacer vers la ville de New York. Des chutes de neige précoces qui font craindre un hiver extrême. En attendant, dans le stade la ville, on comprend pourquoi le match des Buffalo Bills a été déplacé à 500 km de là. TF1 | Reportage M. Dupont, P. Bazerque