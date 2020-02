"Dennis" : la troisième tempête en Bretagne en une semaine

Provoquant des vagues de quinze mètres de haut, mais aussi de spectaculaires nuages d'écume sur le littoral, la tempête Dennis balaie le Nord-ouest de l'Hexagone depuis ce dimanche matin. À l'intérieur des terres, soixante mille foyers sont privés d'électricité ce soir. Parmi les régions les plus touchées, il y a la Bretagne. Sur place, le vent a été très violent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.