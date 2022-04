Tempête Diego : 18 500 foyers privés de courant

Privé d'électricité, un habitant de Saint-Savin (Gironde) a démarré son groupe électrogène pour garder un peu de courant dans la maison et surtout, continuer d'alimenter les réfrigérateurs et les congélateurs. Mais comme la puissance du groupe électrogène est limitée, il a fallu faire des choix. Impossible donc de chauffer toutes les chambres vendredi dernier. Un peu plus loin, son voisin a, lui aussi, ressorti son groupe électrogène, presque comme une habitude. Dans cette partie du département, les coupures d'électricité surviennent souvent à chaque tempête. Les équipes d'Enedis ont reçu des renforts, venus des régions voisines. Souvent, il s'agit de réparer des lignes haute tension coupées par la chute des arbres. "Toutes les incidences sur les lignes haute tension, comme celles qu'on a derrière nous, sont identifiées et sont en cours de réparation. Après, effectivement, il va rester les lignes basse tension, qui peuvent aussi être impactées et qui vont affecter un, deux ou trois foyers, par exemple", explique Daniel Guigou, directeur territorial du groupe Enedis. En Nouvelle-Aquitaine, l'électricité devrait être rétablie pour la plupart des habitants en toute fin de journée. TF1 | Reportage C. Devaux, N. Forestier