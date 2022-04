Tempête Diego : la France balayée d’ouest en est

À Nantes, les passagers de cette voiture l'ont visiblement échappé belle. Marie-Jeanne et Josette étaient stationnées sur le parking de leur résidence quand un arbre est venu s'écraser sur leur véhicule. Dans les Deux-Sèvres, aussi, il n'y a pas eu de victime, mais de nombreux dégâts matériels sont à déplorer. Les pompiers ont été sollicités toute la journée. À la Rochelle, plus tôt dans la journée, de nombreux restaurateurs ont été obligés de fermer exceptionnellement leurs établissements à cause de la tempête. Du côté de la capitainerie, il a fallu surveiller de près les 5 000 bateaux domiciliés dans ce port. Cet après-midi, en Vendée et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les rafales ont dépassé les 100km/h. Ce moniteur de voile a dû annuler toutes ses activités de la journée. Le long du littoral, il fallait bien s'accrocher pour profiter du spectacle. Ces touristes voulaient prendre l'air et ils n'ont pas été déçus. Ce soir, la tempête Diego continue de traverser le pays d'ouest en est. Des rafales de vent allant jusqu'à 110km/h sont notamment prévues ce soir dans le Puy-de-Dôme. T F1 | Reportage A. Basar, H. Dreyfus