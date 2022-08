Tempête en Corse : des plaisanciers sauvés in extremis

Filmés par des plaisanciers pris en piège en plein orage, secoués par des vents à plus de 200 kilomètres heures, des dizaines de bateaux amarrés se percutent. Les hublots se brisent. Les mâts s’arrachent. C’était une heure de calvaire. Une fois les orages passés, les 230 plaisanciers se réfugient sur les côtes avant d’être pris en charge par les secours. Derrière eux, les carcasses de leurs bateaux sont rejetées par la mer. Il y a eu quelques blessés légers. Jean-Philippe et son équipage, dont deux enfants, ont imaginé le pire. De retour sur la terre ferme, en sécurité, des rescapés s'estiment chanceux malgré les pertes matérielles. Nicolas Pereira Da Rocha est aussi un miraculé. Ce skipper est amarré lorsque la mer se déchaîne soudainement. Son bateau de 18 tonnes est propulsé vers le rivage. "J’ai sauté du bateau au moment où le mât était en train de se désintégrer. J’aurais pu prendre le mât sur la tête ou être coupé en deux par des haubans qui sont extrêmement dangereux. Heureusement, j’ai sauté dans les rouleaux et par bonheur, la mer m’a rejeté du bon côté et m’a éjecté sur le sable", raconte-t-il. Au total, 48 navires se sont échoués et près de 500 personnes ont été secourues en mer. TF1 | Reportage S. Chevallereau, K. Berg, B. Guénais