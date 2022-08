Tempête en Corse : le mari d'une victime témoigne

"On était au paradis. Elle est morte en souriant", déclara Thierry, rescapé et époux d'une victime de la tempête en Corse. Il n'a fallu que quelques minutes pour que la vie de Thierry bascule dans l'horreur. Le couple faisait le tour de l'île sur une embarcation lorsque la tempête les a surpris jeudi matin. "Le ciel derrière nous s'était assombri alors que devant eux était claire. Il faisait noir"; nous raconta-t-il. "Puis, le vent s'est renforcé", ajouta-t-il. Pris dans la tempête, le kayak du couple se retourne. Après deux heures dans l'eau, le couple épuisé aperçoit un canot pneumatique qu'il tente de rejoindre. "On parlait en permanence, mais elle ne répondait plus", confia son mari. "J'ai crié, mais elle n'a pas réagi", ajouta Thierry. À cet instant, il réalisa que sa femme était morte. Malgré sa peine, Thierry s'est dit "de sauver sa peau" et que "le vent va encore tourner". Alors, il est remonté dans le kayak et s'est dirigé vers la côte. Selon lui, c'est son instinct qui a parlé et l'a encouragé à partir. À la dérive, Thierry est finalement sauvé par un voilier italien quelques heures plus tard. TF1 | Reportage L. Merlier, A. Ricciardi