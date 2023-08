Tempête aux Baléares : "Une violence extrême"

Déluge sur une île paradisiaque. Vers 10h ce dimanche matin, la côte ouest de Majorque est frappée par des vents allant jusqu'à 120 km/h. Sur une vidéo amateure, on voit le mobilier urbain, arraché, s'écraser contre un hôtel très fréquenté en cette fin août. Parmi les centaines de touristes français sur place, une famille était en voiture lorsque des arbres se sont effondrés sur la route. "C'était d'une violence extrême, parce qu'on y voyait plus rien ( ). La peur m'a envahie, j'ai vu la mort arriver", témoigne Lisa Deflaux, Française présente sur place. Une heure d'intempérie, 260 interventions pour les pompiers. Celle qui a nécessité le plus de moyens, un navire de croisière à la dérice après que ses amarres ont cédé. Au moins six personnes sont hospitalisées après avoir reçu des éclats de verre. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. De Araujo, F. Peccatier, S. Jou