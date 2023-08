Tempête en Méditerranée : trois départements en alerte

Après une période de forte chaleur, la formation d'un" épisode méditerranéen " est un scénario à la fois classique et redouté par les autorités, souligne notre journaliste Vincent Capus. Dimanche soir, trois départements sont en alerte orange : les Alpes-Maritimes et les deux départements de Corse. On y attend des orages forts, de forts cumuls de précipitation et des rafales de vent qui pourraient dépasser les 100 km/h. En Corse, il y a an, une tempête a fait cinq morts et d'importants dégâts. La préfecture de Lille se prépare. Elle a prévenu les communes et les campings qu'il y aurait potentiellement cette nuit des éducations de personnes si la situation l'exigeait. Même message de prudence dans les Alpes-Maritimes, en alerte orange pour des orages, mais aussi pour des inondations. Il va beaucoup pleuvoir entre minuit et 5 heures du matin. La ville de Nice a activé sa cellule de vigilance pour surveiller ces intempéries. Elle a fermé les parcs et jardins, les sentiers littoraux. Le message des autorités ce dimanche soir, c'est la prudence : éviter les déplacements dans ces trois départements placés en alerte orange pour Météo France. TF1 | Duplex V. Capus