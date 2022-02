Tempête Eunice : au moins 14 morts en Europe

Alerte météo à Londres. Les habitants se hâtent pour rentrer chez eux quand soudain, un arbre percute le pare-brise d'un bus. Il n'y avait pas de victime à déplorer, mais une grosse frayeur pour les passagers à l'intérieur. Dans le nord de l'Europe, face aux violentes rafales de vent, des arbres ont fini par céder. À Amsterdam aux Pays-Bas, certains ont évité le pire. D'autres ont eu moins de chance comme le montre l'image dans la vidéo en tête de cet article. La tempête Eunice a causé la mort d'au moins 14 personnes en Europe. Formée en Irlande, elle a passé vendredi au-dessus du Royaume-Uni. Là encore, des chutes d'arbres ont encore endommagé le réseau. À Londres, des vents frôlant les 200 km/h ont arraché une partie de la toiture de la célèbre salle de spectacle O2 Arena. Ce soir, 200 000 foyers restent privés d'électricité. Sur son passage, Eunice n'a pas épargné la Belgique. Les vents ont soufflé jusqu'à 130 km/h occasionnant de nombreux dégâts et la mort d'au moins une personne. Une partie du toit de l'aéroport de Bruxelles s'est même enlevée. La tempête a poursuivi sa route vers les Pays-Bas où d'importantes chutes de tuiles ont provoqué des accidents. Ce soir, le pays reste en vigilance rouge. Ce samedi, Eunice a atteint les côtes allemandes. Une opération de sauvetage a eu lieu ce matin à Hambourg. L'intempérie et la montée des eaux ont surpris certains habitants. Après avoir balayé le littoral danois, la tempête Eunice semble perdre de son intensité. Elle se trouve ce soir entre la Pologne et le nord de la Russie. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko