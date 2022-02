Tempête Eunice : des blessés graves et des dégâts dans le Nord

Quelque six personnes ont été blessées par des chutes d'arbre et des projectiles. Une tempête au mois de février, ce n'est pas rare. Mais les rafales de vent ont été particulièrement fortes. Le tracteur est enfoui quelque part sous les tas de briques, sous la charpente brisée. La grange d'une petite commune du Pas-de-Calais a été balayée par la tempête Eunice. Les vents à plus 100 km/h ont couché des arbres et rompu des centaines de câbles. Une grue s'est même violemment abattue au travers d'une route, écrasant les barrières et un bâtiment. Heureusement, il n'y a pas eu de victime. Les équipes d'Enedis vont de village en village. Près de 1 000 agents ont été mobilisés. Des locaux, mais aussi des renforts, sont venus d'Auvergne et de Bretagne. En fin de matinée, 37 000 foyers étaient encore privés d'électricité dans les Hauts-de-France et en Normandie. Depuis 24 heures, la vie d'Annie, par exemple, est bouleversée. Les interventions vont se poursuivre ce samedi après-midi pour rétablir le courant alors que du vent fort est à nouveau attendu sur les côtes du Pas-de-Calais et de la Somme. TF1 | Reportage Q. Fichet, T. Copleux, S. Cherifi