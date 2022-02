Tempête Eunice : des vents à plus de 170 km/h dans le nord de la France

Un poids lourd de plusieurs dizaines de tonnes couché par le vent, à 200 mètres du sol, sur le pont de Normandie et témoin de la puissance de la tempête Eunice. Il a fallu deux dépanneuses pour le relever, avec beaucoup de prudence. Le vent souffle toujours à 110 km/h, une rafale pourrait le refaire tomber et tout emporter. La circulation a dû être coupée cet après-midi. Dans les Flandres, notre équipe tombe sur les pompiers. À la force des bras, ils essaient d'empêcher le toit de ce garage de s'envoler. Un renfort plus que bienvenu pour la propriétaire. Un peu plus loin, ce grand noyer a été déraciné par le vent. Pas de pompiers, mais de l'aide quand même pour la famille qui habite ici. Et tout ça alors que la tempête continue. Dans le Nord-Pas-de-Calais, le vent a forcé les pompiers à intervenir plus de 300 fois. Ils ont secouru 28 blessés dont trois graves. Au Cap Gris-Nez, le vent a atteint 176 km/h, record absolu à cet endroit. À Boulogne-sur-Mer, il a atteint les 152 km/h, record pour un mois de févier et une rafale de 130 km/h a été relevée à Lille. Un vent assez fort pour coucher cet arbre centenaire. Il a aussi détruit un mur et a endommagé plusieurs voitures garées. En début d'après-midi, certains badauds essayaient de profiter du spectacle. À Cayeux-sur-Mer, c'est à reculant. À Étretat, on s'accroche à ce qu'on peut. Les vagues s'écrasent sur les falaises. Le spectacle est impressionnant et il y a quelques touristes pour l'admirer. Il faut rester prudent. La tempête s'éloigne, mais le vent va continuer à souffler jusqu'à mardi. T F1 | Reportage G. Brenier, C. Ingold