Tempête Eunice : le pire est passé

Il a encore soufflé très fort dans les Hauts-de-France cet après-midi. Ça souffle encore ce soir. On a même encore quelques rafales. Ce n'est pas tout à fait terminé, cette accalmie va être de courte durée. Une nouvelle perturbation arrive dès demain par la Manche. Ce sera beaucoup moins fort que ce qu'on a connu aujourd'hui, mais on aura quand même des vents à 90 - 100 km/h. Même chose dimanche, encore du vent avec de la pluie. Or, de nombreux arbres dans la région ont été fragilisés par la tempête qui vient de passer. Certains pourraient tomber dans les jours qui viennent. Il faudra être extrêmement prudent tout le week-end, éviter les promenades dans les bois, dans la forêt pour éviter d'éventuelles chutes d'arbre. TF1 | Reportage J. Garro