Tempête Eunice : le point sur les dégâts dans le Pas-de-Calais

Près du parc d'Olhain, on a pu constater à quel point la tempête Eunice a été puissante. Des centaines d'arbres sont tombés la nuit de vendredi sous la force du vent. Un arbre a été tout simplement déraciné, d'autres coupés ou encore cassés en deux. La route, derrière, est évidemment bloquée. De toute manière, le parc est bloqué jusqu'à nouvel ordre, le temps d'évaluer les dégâts. Dans ces bois, on estime que des centaines d'arbres sont tombés. On retrouve la même situation ailleurs dans les Hauts-de-France. Et presque plus dangereux encore, il y a aussi des arbres qui sont toujours debout mais fragilisés. Ceux-ci pourraient tomber dans les jours qui viennent. Or, il faut le rappeler, des rafales de vent jusqu'à 90 km/h dans les terres sont attendues samedi et dimanche. TF1 | Duplex J. Garro