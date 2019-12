Tempête Fabien : des rafales de vent attendues dans les Alpes-Maritimes

Dans les Alpes-Maritimes, des rafales pouvant atteindre les 110 km/h sont attendues en bord de mer. Une situation qui pourrait provoquer de fortes vagues avec un risque de submersion. D'ailleurs, les impacts sont d'ores et déjà observés par endroits, comme des chutes d'arbres, des problèmes avec les lignes électriques et des routes barrées. Les pompiers sont déjà intervenus plusieurs centaines de fois depuis la nuit dernière. Quelques consignes de sécurité ont également été diffusées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.