Tempête Filomena : chutes de neige historiques en Espagne

Dans toute la région de Madrid, des centaines de voitures et de camions ont été pris au piège dans 30 cm de neige dans la nuit du vendredi à samedi. La sécurité civile a tenté avec difficulté pendant des heures de libérer les automobilistes. Dans la capitale, certains ont redoublé d'inventivité pour se déplacer. L'aéroport a été fermé par mesure de sécurité. Vendredi soir, tous les vols ont été annulés et des centaines de voyageurs ont dû dormir sur place. "On est resté trois heures dans l'avion, puis ils nous ont fait descendre et nous ont dit qu'ils allaient nous amener à l'hôtel. Mais on est resté ici toute la nuit", explique l'un d'eux. Ensevelie sous la neige, la capitale espagnole est méconnaissable ce samedi matin. Du jamais vu depuis 50 ans. La ville a des allures de stations de ski et certains profitent de la neige pour skier. La tempête Filomena, couplée à une vague de froid arctique, est à l'origine de ces intempéries. La neige continue de recouvrir l'Espagne et 50 cm sont attendus aujourd'hui à Madrid.