Tempête Filomena en Espagne : Madrid paralysée par la neige

En Espagne, c'est du jamais-vu depuis cinquante ans. La neige a paralysé la capitale Madrid. En effet, des routes verglacées sont attendues dès demain matin, alors le maire de Madrid appelle à la plus grande prudence. Il invite les habitants à rester chez eux et a même sollicité le soutien de l'armée pour venir en aide à des automobilistes bloqués sur les routes, piégés par la neige. Au moins quatre personnes sont mortes dans le pays. Il s'agit d'un épisode absolument inédit pour la plupart des Madrilènes. En tout cas, les moins de 50 ans n'avaient jamais vu autant de neige s'abattre sur leur ville. À la Porte d'Alcalá, comme il est impossible de circuler, les Madrilènes ont investi les lieux, bien décidés à profiter de la neige. Certains habitants chaussaient même les skis en pleine ville et cela donnait à une bataille de boules de neige, une scène un peu irréel en plein cœur de la capitale espagnole.