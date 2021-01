Tempête Filomena : la ville de Madrid paralysée par la neige

Aucune voiture ne passe sur la Gran Via, l'une des plus importantes avenues de Madrid. Les habitants de la capitale peinent à le croire. Mais la tempête de neige a laissé leur ville paralysée et coupée du monde. Ce dimanche matin, il était toujours impossible d'entrer ou de sortir de cette ville espagnole en avion ou en train. Les déneigeuses sont les seules à s'activer. Mais prise de cours, la municipalité a dû faire des choix. La priorité a été donnée aux axes menant aux hôpitaux. Un retour à la normale n'est pas attendu avant une semaine. Les Madrilènes sont, pour l'heure, invités à rester chez eux. Après la tempête de neige, la vague de froid arrive sur Madrid avec des températures négatives toute la semaine. Et pour les rares à s'aventurer dehors en voiture, les chaînes sont indispensables. Quant aux bus, ils sont tous à l'arrêt. Alors des moyens de transport les plus improbables sont de sortie. Les écoliers madrilènes pourront profiter de la neige encore quelques jours.