Tempête Filomena : l'Hérault sous la neige

L'image est rare, la neige est arrivée à l'aube sur la plage du cap d'Agde (Hérault). Quelques centimètres à peine ont recouvert le sable fin. Pour les habitants, cela reste une très bonne surprise. "Depuis 20 ans, c'est la première fois", précise un senior. Les habitants étaient très nombreux à s'être déplacés. Un photographe amateur s'est levé tôt pour immortaliser ce moment: des paysages blancs partout dans la région. Les sportifs ont également voulu tenter l'expérience car les sensations sont inédites. Mais ce dimanche matin, les plus courageux ce sont bien les surfeurs sur la mer Méditerranée. Pourtant l'un d'eux semble assez satisfait. "La mâchoire est crispée avec le froid, mais ça met un peu de folie, un peu de magie... ça change", a-t-il déclaré. D'ailleurs il fait 13° C dans l'eau contre 1° C à l'extérieur. Forcément, certains ont choisi d'apprécier le spectacle bien à l'abri. Météo France a prévenu, l'épisode neigeux sera bref sur le littoral. Le soleil sera de retour dès ce lundi sur le cap d'Agde.